Aydın'da uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Aydın'da Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmada farklı tarihlerde,

Efeler, Söke, Köşk, Sultanhisar ilçelerinde devriye görevi icra edildi. Devriyeler esnasında (M.U), (M.C.M), (T.E), (Y.A), (H.S), (H.T),(M.S),(N.C),(İ.Ö), (T.Y), (T.U),(H.T),(G.K),(F.Ü) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.