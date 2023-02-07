Aydın'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 4 ayrı kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen uyuşturucu taciri yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde uzun süredir uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüpheli S.A.'nın 4 ayrı kişiye uyuşturucu sattığını tespit edildi ve şahıslar hakkında uyuşturucu kullanmaktan ayrı ayrı işlem yapıldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, S.A.'nın ikametine baskın düzenledi. Yapılan baskında S.A. yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada ise satışı hazır hale getirilmiş 125 gram metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, 40 gram esrar, 1 adet 9 milimetre tabanca, 9 adet dolu tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 950 TL para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.