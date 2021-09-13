Aydın'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 6-12 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 102 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 104 şüpheli hakkında işlem yapılırken 3 şüpheli tutuklandı, 2 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulandı.

1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 193,75 gram kubar esrar, 133,94 gram metamfetamin, 2,72 gram sentetik kannabinoid, 62 kök kenevir bitkisi, 2 adet sentetik hap ve 63 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.