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Aydın'da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı çalışmalarla uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan B.B. ve ona aracılık yaptığı tespit edilen E.Ç. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından bugün mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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