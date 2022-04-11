Aydın'da uyuşturucudan 1 haftada 11 şüpheli şahıs tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 11 şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın il genelinde uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında 100 olay ortaya çıkarıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 108 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 11 şahıs tutuklandı ve 2 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu zaman diliminde 25,41 gram kubar esrar, 1 kilo 632 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 2,7 gram eroin, 124,55 gram kokain, 0,31 gram sentetik kannabinoid ve 31 kök kenevir ele geçirildi.