Aydın'da uyuşturucudan 117 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 117 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, “İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Aralık 2020 - 03 Ocak 2021 tarihleri arasında 103 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 117 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheliye Adli Kontrol Tedbiri uygulandı. Firari durumda olan bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 1005,21 gram Esrar, 233,35 gram Metamfetamin, 6 gram Sentetik Kannabinoid, 102 gram Kubar Esrar, 779 adet Sentetik Ecza, 18,43 gram Eroin, 10 adet Ectasy, 15 gram Kokain ele geçirildi.