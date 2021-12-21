Aydın'da uyuşturucudan 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 69 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 3 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 13 Aralık 2021-19 Aralık 2021 tarihleri arasında 62 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 69 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şahıs tutuklandı. 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken ve 1 şüpheli şahsa suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. Bu zaman diliminde 145,55 gram Kubar Esrar, 1040,10 gram Metamfetamin, 1 adet sentetik hap, 3,52 gram toz esrar, 1,52 gram eroin ve 66,28 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.