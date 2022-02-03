Aydın'da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 108 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 24 Ocak 2022-31 Ocak 2022 tarihleri arasında 101 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 108 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 6 şüpheli tutuklanmış ve 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 190,03 gram Kubar esrar, 622,56 gram Metamfetamin, 19 adet Sentetik ecza, 900,20 gram Sentetik kannabinoid, 2 adet Ecstasy hap, 0,54 gram Eroin ve 30 gram Kenevir tohumu ele geçirilmiştir” denildi.