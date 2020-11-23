Aydın'da uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda işlem yapılan 91 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda işlem yapılan 91 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 16 Kasım-22 Kasım 2020 tarihleri arasında 82 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 91 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 2 gram Kubar Esrar, 2 bin 445,48 gram Esrar, 136,01 gram Metamfetamin, 5,48 gram Sentetik Kannabinoid ve 22 kök Kenevir ele geçirildi.