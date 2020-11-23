Aydın'da uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda işlem yapılan 91 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 16 Kasım-22 Kasım 2020 tarihleri arasında 82 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 91 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 2 gram Kubar Esrar, 2 bin 445,48 gram Esrar, 136,01 gram Metamfetamin, 5,48 gram Sentetik Kannabinoid ve 22 kök Kenevir ele geçirildi.