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Aydın'da uyuşturucudan 78 kişi hakkında işlem yapıldı

Aydın’da bir haftalık zaman diliminde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarından 78 kişi hakkında işlem yapıldı, 5 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da bir haftalık zaman diliminde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarından 78 kişi hakkında işlem yapıldı, 5 şüpheli tutuklandı.



Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 5-11 Temmuz tarihleri arasında 68 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 78 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 5 şüpheli tutukladı, 3 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 151,74 gram kubar esrar, 128,71 gram metamfetamin, 13,90 gram sentetik kannabinoid, 183 adet sentetik ecza, 92 gram skunk ve 8 kök kenevir ele geçirildi.

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