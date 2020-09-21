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Aydın'da uyuşturucuya geçit yok

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 14 Eylül-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 82 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 98 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.


Emniyet ve Jandarma tarafından bu zaman diliminde 26 kök Kenevir, 53 gram Kubar Esrar, 95,60 gram Esrar, 1,19 Eroin, 112,61 gram Metamfetamin, 44 adet Sentetik Ecza, 4,43 gram Sentetik Kannabinoid ve 45,77 gram Skunk ele geçirildi.

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