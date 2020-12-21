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Aydın'da uyuşturucuya geçit yok

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada bir çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 14 - 20 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 76 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 84 şüpheli hakkında işlem yapılırken 5 şüpheli e tutuklandı.1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyonlarda 638,67 esrar, 50,10 gram metamfetamin, 3,34 gram sentetik kannabinoid, 2,675 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 18 adet sentetik ecza, 0,91 gram eroin, 7 adet ecstasy ele geçirildi.


Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; “Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

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