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Aydın'da üzüm rekolte tahmin çalışmaları başladı

Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip ve çayın dışında her türlü tarım ürününün yetiştiği Aydın’da, sezon öncesinde üzüm rekolte tahmin çalışmaları başladı.

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip ve çayın dışında her türlü tarım ürününün yetiştiği Aydın'da, sezon öncesinde üzüm rekolte tahmin çalışmaları başladı.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olduğu ilçelerde saha çalışmalarına devam ediyor. Üzüm sezonu öncesinde üzüm bağlarına giden ekipler, 2022 yılı rekolte tahmin çalışmaları gerçekleştirdi. Türkiye'nin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm rekoltesinin bu yıl da yaşanan yağışlar ile birlikte yüksek olması bekleniyor.

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