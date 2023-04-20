Aydın'da uzun tatlı kuyrukları oluştu

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da arife yoğunluğu yaşanırken, bayram ruhunu evlerinde yaşatmak isteyen vatandaşlar ise tatlıcılara akın etti. Her yıl arife günü bayram alışverişi dolayısıyla dolup taşan sokaklar bu yıl da eski günlerini aratmadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar ise tatlıcılar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uygun fiyatlı baklava satan tatlıcı dükkanlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken dükkanın önünden başlayan kuyruk, metrelerce uzadı.