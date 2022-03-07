Aydın'da vaka sayıları azalıyor

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın'da, bu hafta vaka sayılarında yüzde 16 oranında düşüş yaşanırken, geçtiğimiz haftalara göre artış hızında yavaşlama başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 93 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık korona virüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta düşüş yaşandı. Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 7 oranında düşüş göstererek yüz binde 713,38 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 16 düşüş oranı ile yüz binde 594,96 olarak gerçekleşti.

“Günlük vaka sayısı 963 oldu”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın'ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 19-25 Şubat tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 963 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 6 bin 747'ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 8 bin 89 olan haftalık vaka sayısı ise bu hafta düşüş yaşayarak 6 bin 747 oldu.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "19-25 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.