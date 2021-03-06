Aydın'da vaka sayıları her geçen gün artıyor

Haritada Aydın ilindeki vaka sayılarında artış gözlemlendi.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 olurken Aydın'da da 49,42'ye yükseldi. Haftalık vaka sayısı açıklanmaya başlanılmasından bu yana Aydın'da 100 bin kişide sayılar, 8-14 Şubat arasında 35,21, 15-21 Şubat arasında 37,71, 20-26 Şubat arasında 42,24 olarak görülmüştü. Aydın'da her geçen hafta artan vaka sayıları vatandaşlar arasında endişe oluşturdu.

Sağlık Bakanı Koca, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" dedi.