Aydın'da vaka sayıları iki ayda 6 kat arttı

Korona virüs vaka sayılarında son günlerde artış gözlemlenirken, Aydın'da vaka sayıları ise iki ayda 6 kat arttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Korona virüs ülkemizde görüldüğü günden bu yana 34 binin üzerinde insan kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, bir yandan alınan kısıtlama kararları bir yandan da devam eden aşılama çalışmaları ile virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Ramazan ayı ile birlikte iki haftalığına genişletilen kısıtlamalar kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saati 2 saat öne çekilerek 19.00 olarak belirlendi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeniden toplu taşıma kısıtlaması getirilirken, kamuda esnek ve dönüşümlü mesai yeniden başlatıldı. Eğitimde ise sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm bölümlerde uzaktan eğitime geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki haftalık sürenin sonucunda vaka sayılarında gerileme görülmemesi durumunda daha sert uygulamaların gelebileceğinin de sinyalini verdi.

"Vaka sayılarındaki oran 35,21'den 223,67'ye yükseldi"

İllere göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayıların açıklanmaya başladığı 8-14 Şubat haftasından bu yana Aydın'da vaka sayıları 6 kat arttı. İlk hafta 35,21 olan oran sırasıyla; 15-21 Şubat arasında 37,21, 20-26 Şubat arasında 42,24, 27 Şubat-5 Mart arasında 49,42, 6-12 Mart arasında 58,71, 13-19 Mart arasında 69,07, 20-26 Mart arasında 109,11, 27 Mart-2 Nisan arasında 153,16 ve son olarak da 3-9 Nisan arasında da 223,67 olarak görüldü. Aydınlıları tedirgin vaka sayılarındaki artış nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'da vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Vali Aksoy, "İlimizdeki pozitif vaka sayımızdaki artış devam ediyor. Pandemi kurallarına başta maske, mesafe ve temizlik olmak üzere titizlikle uyarak birlikte başaracağız" dedi.