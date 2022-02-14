Aydın'da vaka sayılarında ciddi yükseliş

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın'da, bu hafta vaka sayılarında yüzde 81 oranında artış yaşanırken, günlük vaka sayıları ise ortalama bin 180 oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 88 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta da artış yaşandı. Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 41 oranında artış göstererek yüz binde 401,94 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 81 artış oranı ile yüz binde 728,99 olarak gerçekleşti.

“Günlük vaka sayısı bin 180 oldu”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın'ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 29 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama bin 180 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 8 bin 266'ya ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 4 bin 558 olan haftalık vaka sayısı ise bu hafta artış yaşayarak 8 bin 266 oldu.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “29 Ocak-4 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında” dedi.