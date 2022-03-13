Aydın'da vakalar azalıyor

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın'da, bu hafta vaka sayılarında yüzde 37 oranında düşüş yaşanırken, geçtiğimiz haftalara göre artış hızında yavaşlama başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 95 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta düşüş yaşandı. Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 16 oranında düşüş göstererek yüz binde 594,96 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 37 düşüş oranı ile yüz binde 374,15 olarak gerçekleşti.

“Günlük vaka sayısı 606 oldu”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın'ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 26 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 606 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 4 bin 242'ye ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 6 bin 747 olan haftalık vaka sayısı ise bu hafta düşüş yaşayarak 4 bin 242 oldu.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "26 Şubat-4 Mart arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.