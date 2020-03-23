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Aydın'da “Vefa Destek Gurubu” göreve başladı

Aydın Valiliği tarafından kurulan ‘Vefa Destek Gurubu’ tarafından 65 yaş üstü vatandaşların evlerine gidilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

Aydın Valiliği tarafından kurulan ‘Vefa Destek Gurubu' tarafından 65 yaş üstü vatandaşların evlerine gidilerek ihtiyaçları karşılanıyor.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, başkanlığında yapılan “65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sokağa çıkma yasağı ve evde ihtiyaçlarının karşılanması” ile ilgili olarak yapılan koordinasyon toplantısının ardından vefa destek gurubu göreve başladı. Aydın'da evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan vatandaşlar 112, 155 ve 156 ihbar hatlarını arayarak neye ihtiyacı olduğunu dile getiriyor. İhtiyaçları listeleyen ‘Vefa destek grubu', vatandaşların isteklerini evlerinin kapısına kadar getirerek bırakıyor. Böylece vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçiliyor.

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