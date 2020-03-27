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Aydın'da Vefa Sosyal Destek Grubuna hizmet içi eğitim verildi

Aydın’da Vefa Sosyal Destek Gurubu personellerinin hizmet içi eğitimleri devam ediyor.

Aydın'da Vefa Sosyal Destek Gurubu personellerinin hizmet içi eğitimleri devam ediyor.


Aydın Valiliği tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Vefa Sosyal Destek Gurubu personellerine yönelik hizmet içi eğitimler devam ediyor. Aydın Valiliği Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen eğitimde görevli personele uzmanlar tarafından, Covid-19, hijyen, iletişim ve yaşlı psikolojisi konularında eğitim verildi. Vefa Sosyal Destek Gurubu personellerine verilen eğitimlerin ileriki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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