Aydın'da ‘Velimi okula getiriyorum” projesi başladı

Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nda ‘Velimi Okuluma Getiriyorum' projesinin startı verildi.

Proje kapsamında, okul-aile iş birliğini sağlamak, erken okul terkini önlemek, ve sıfır atık projesine destek olmak amacıyla öğrenci velileri okula geldi. Projenin ilk aşamasında koordinatör öğretmenler Merve Irmak Bayraktar ve elif Karakuş Tümer öncülüğünde okula gelen veliler, atık malzemelerden çanta tasarladı. En güzel çantayı tasarlayan üç öğrenci velisi ödüllendirildi. Projenin devamında ödüllü tasarımlar yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.