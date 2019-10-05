İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da ‘Velimi okula getiriyorum” projesi başladı

Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu’nda ‘Velimi Okuluma Getiriyorum’ projesinin startı verildi.

Efeler Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nda ‘Velimi Okuluma Getiriyorum' projesinin startı verildi.


Proje kapsamında, okul-aile iş birliğini sağlamak, erken okul terkini önlemek, ve sıfır atık projesine destek olmak amacıyla öğrenci velileri okula geldi. Projenin ilk aşamasında koordinatör öğretmenler Merve Irmak Bayraktar ve elif Karakuş Tümer öncülüğünde okula gelen veliler, atık malzemelerden çanta tasarladı. En güzel çantayı tasarlayan üç öğrenci velisi ödüllendirildi. Projenin devamında ödüllü tasarımlar yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.