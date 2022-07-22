Aydın'da veterinerler hekimlere yönelik hizmet içi eğitimler sürüyor

Aydın Veteriner Hekimleri Odası çeşitli konularda verdiği ve Korona virüs salgını dolayısıyla ara vermek durumunda kaldığı yüz yüze hizmet içi eğitimlerine yeniden başladı. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, "Covid sürecinde kısıtlamalar ve karantina tedbirleri yüz yüze hizmet içi eğitimler düzenleyebilmemizi oldukça kısıtladı. O süreçte de, uzaktan eğitim şeklinde Ege Bölgemizde bulunan meslek odalarımızla işbirliği içerisinde bu çalışmalarımıza devam ettik. Kısıtlamaların ortadan kalkmasıyla birlikte yüz yüze toplantılarımıza ve eğitimlerimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

Veteriner hekimlerin suni tohumlama hizmeti verebilmesi için almaları gereken belgeye yönelik hizmet içi eğitim düzenlediklerini ifade eden Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, "Mezuniyetimiz sonrasında, bakanlığın tarafımıza yetkisini devretmesi ile gerçekleştirdiğimiz suni tohumlama hizmetini verebilmemiz için, mevzuat gereği, veteriner hekimler olarak bakanlığın izni ve denetimi, odamızın da organizasyonu ve koordinesiyle bir hizmet içi eğitim ile sertifika almamız gerekiyor" diye konuştu.

Verilen eğitimin sıklıkla tekrarlandığını belirten Başkan Şahin şunları aktardı;

"Mezun olan meslektaşlarımızın bir an önce bu sertifikayı alıp suni tohumlama hizmetine başlamaları için Aydın Veteriner Hekimleri Odası olarak elimizden geldiğince sıklıkla bu eğitimi düzenliyoruz. Ülkemizin çeşitli illerinden eğitimimize katılan meslektaşlarımızı ve eğitim veren hocalarımızı şehrimizde ağırlıyor ve başarılı bir şekilde bu süreci tamamlıyoruz. Bir kursumuzu daha tamamladık. Eğitim veren hocamız Prof. Dr. Pürhan Barbaros Tuncer'e, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi kadrosunda görevli Veteriner Hekim meslektaşlarımız Tufan Cihan ve Engin Sığırtmaç'a emekleri için teşekkür ediyorum. Kursumuza katılan ve sertifika almaya hak kazanan meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ağustos ayında da yine bu kursu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı ve kayıt sürecimizi sürdürüyoruz. Fakültelerimizde eğitim gördüğümüz süreçte, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı tarafından zaten detaylı şekilde verilen bu eğitim sonrasında mezuniyeti takiben yeniden bir sertifika alma zorunluluğunun da kısa zaman içerisinde ortadan kaldırılacağını umut ediyoruz."