Aydın'da, virüs nedeniyle sessiz kutlama

Aydın'da 14 Mart Tıp Bayramı bu yıl, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sessiz kutlandı. Aydın Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen çelenk koyma töreninde güncel sağlık sorunlarından ziyade koronavirüs konuşulurken, Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, herkesin yetkili ve sorumlu kişi ve kurumlarca önerilen tedbirleri almasını istedi.

Sabah saatlerinde Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'nda buluşan tabipler, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla anıta çelenk koydular. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm etkinlikleri iptal ettiklerini belirten Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, “14 Mart'ın ortaya çıkışının 101. yılını kutlarken, yaşanılan koronavirüs sorunu nedeniyle genel sağlık sorunlarından söz etmeyeceğiz. Virüse karşı en riskli gruplardan biri de hekimler ve sağlık çalışanlarıdır. Bizler için tarihsel önemi olan bu özel günde çeşitli etkinlikler yapardık. Etkinliklerimizin bir kısmını İdlib'teki şehitlerimizden dolayı daha sonra da koronabvirüs nedeniyle iptal ettik. Şu anda virüs nedeniyle doğru kararlar alınıyor. Ancak bu durumlarda fırsatçılara fırsat vermemek lazım. Kimse bu olayı da basite almasın” diyerek özellikle hijyene çok önem verilmesini istedi.

Bu kapsamda Tabip Odası bünyesinde Korona İzleme Komisyonu oluşturacaklarını belirten Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, Belediye, Sağlık Müdürlüğü, Üniversite ve Tabip Odası'nın dahil olduğu bu komisyonda halkın bilinçlendirileceğini ve ortak kararla daha sıkı tedbirler alınacağını kaydetti.