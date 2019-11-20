Aydın'da yaban hayvanları halkalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayatını koruma ve izleme çalışmaları kapsamında, 4. Bölge Müdürlüğü olarak rehabilitasyon sonrası yaralı yaban hayvanlarında halkalama faaliyetleri devam ediyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kanatger topluluğu tarafından tedavisi tamamlanan ancak rehabilitasyon süreci devam eden; 1 adet Yılan Kartalı (Circaetus gallicus) ve 1 adet Kerkenez(Falco tinnunculus), Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı ve Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong tarafından halkalandı. Halkalanan yaban hayvanlarının rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.