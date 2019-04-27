Aydın'da yaban hayvanları havadan aşılanacak

‘Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini' isimli proje kapsamında Kuduz hastalığı mücadelesi kapsamında 26 ilden birisi olan Aydın'da yaban hayvanları için havadan aşılama çalışması yürütülecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla ‘‘Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini'' isimli yeni bir Avrupa Birliği Projesini uygulamaya koydu. Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı Kuduz hastalığının görüldüğü 26 ilde, 225 bin kilometrekare alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülecek. Bakanlık tarafından aşı kampanyasının 29 Nisan 2019 tarihinden itibaren başlaması planlanıyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve Kuduz hastalığı hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi proje başarısı ve kamu sağlığı açısından önem arz etmektedir. Genel Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacı ile yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere afiş ve broşürler hazırlanmıştır. Bu afişler kamu kurumlarına, kamuya açık alanlara, okul ve kahvehanelere asılarak, broşürler ise halkın yoğun olduğu yerlerde, özellikle köy okul ve kahvehanelerinde dağıtımları sağlanacaktır. Konunun önemi itibarı ile İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak halkın bilgilendirilmesi yönüne gidilecektir. Kuduzdan korunmanın en etkin yöntemi aşılamadır. Bunun için Bakanlığımız tilkileri, köpek ve kedileri bu tehlikeli hastalıktan korumak için aşılama kampanyası başlatmıştır. Tilkiler havadan atılan BAİT (köfte şeklinde, kapsüllü yemler) kullanılarak, diğer hayvanlar ise enjeksiyon (şırınga) ile aşılanmaktadır. Bu proje kapsamında, bölgemizde uçaklar aracılığı ile tilkilerin dolaşabilecekleri alanlara Aşı yemleri atılacaktır. Aşı plastik bir kapsülün içinde alüminyum folyo ile kaplanmış halde yemin ortasında yer almaktadır. Yemler kokusu ve lezzeti ile çok uzak mesafelerden bile tilkileri kendine çekecek şekilde hazırlanmıştır. Yemlerin dış kısmı köfte şeklindedir, aşının çevresinde bulunan yem balık, parafin ve yağdan yapılmıştır. Bu karışım tilkiler için çok caziptir. Tilkiler oldukça uzak mesafelerden bile aşılı yemin kokusunu alabilirler. Tilki yemi yerken dişleri ile aşının içinde bulunduğu kapsülü patlatacak ve aşı ağız boşluğuna yayılacaktır. Aşının buradan tüm vücuda yayılması neticesinde hastalığa karşı bağışıklık oluşacaktır. Tilki nüfusunu Kuduza karşı korursak diğer hayvanlarımızı (sığırlarımızı, koyunlarımız v.s ) ve özelliklede vatandaşlarımızı bu hastalığa karşı koruruz” denildi.

Yetkililer, aşı yemi bulunduğunda kesinlikle dokunulmaması, bu yemlerin sadece tilkiler için olduğu, aşı yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince köpeklerin başıboş bırakılmalarının ve aşılı yemlerin yenmesinin engellenmesi gerektiği, özellikle çocukları bu aşılı yemlere dokunmamaları, kapsülün içindeki aşı gözümüze veya cildimizdeki açık bir yaraya temas ederse, temas noktalarını su ve sabun ile yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca insanların bu yemleri bahçelerinde bulmaları halinde, yerden direk temastan kaçarak bir eldiven veya plastik bir torba ile almaları ve imha edilmesi için bir veteriner hekime veya sağlık tesisine götürmeleri gerektiği konularında vatandaşların dikkatli davranmaları hususunda uyarılarda bulunuldu.