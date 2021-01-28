Aydın'da yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü olarak doğada bulunan av ve yaban hayvanlarının, ağır kış şartlarında yiyecek bulmada zorlanmaları nedeniyle yemleme çalışması başlatıldı. Yem ve yemek artıkları Av Koruma Ekipleri tarafından doğaya bırakıldı. Efeler, Çine, Kuyucak ve Bozdoğan'daki dağların zirvelerinde karla kaplı alanlarda yapılan yemleme çalışmalarının Aydın genelinde belirli periyotlarla kış sonuna kadar devam edeceği belirtildi.