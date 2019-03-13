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Aydın'da yağış kaza getirdi

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İlçedeki okullara yemek servisi yapan S.S. idaresindeki 09 EE 462 plakalı minibüs sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan S.S ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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