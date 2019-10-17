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Aydın'da yağış kazaya neden oldu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole düştü.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole düştü.


Kaza Bozdoğan Altıntaş Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden, Muğla'nın Yatağan ilçesine gitmekte olan 48 YB 029 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole düştü. Kazada tır sürücüsü yaralanmazken, araçta maddi hasar oluştu.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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