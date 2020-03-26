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Aydın'da yağışla birlikte hava soğuyacak

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.

Aydın'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.


Aydın'da bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların, yarın (Cuma) ve hafta sonunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bugün bölgemizin, akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bunun sonucunda, halen bölgemizde mevsim normalleri civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber hissedilir (4 ila 6 derece) derecede azalacağı tahmin ediliyor” denildi.

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