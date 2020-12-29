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Aydın'da yağışlı hava aralıklarla sürecek

Aydın’da etkili olan yağışlı havanın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Aydın'da etkili olan yağışlı havanın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.


Aydın il genelinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın 2021 yılının ilk günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın'da bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma günü parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Cumartesi parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 16 ile 19 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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