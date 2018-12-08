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Aydın'da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da birkaç gündür etkili olan soğuk hava yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak.

Aydın'da birkaç gündür etkili olan soğuk hava yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da yarından itibaren yağışlı hava etkili olacak. Üç gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Aydın'da Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazartesi kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı şeklinde beklenen yağışların, Çarşamba günü itibari ile son bulacağı tahmin ediliyor.


Yağışlı hava karşısında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli davranması uyarısında bulunuldu.

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