İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da yarından itibaren etkili olacak yağışlı hava ile beraber hava sıcaklıklarında artış yaşanacak.

Aydın'da yarından itibaren etkili olacak yağışlı hava ile beraber hava sıcaklıklarında artış yaşanacak.


Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da yarından itibaren yağışlı hava etkili olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında 3-4 derece artış yaşanacak. Aydın'da özellikle Perşembe ve Cuma günü kuvvetli sağanak yağışlı, Cumartesi sağanak yağışlı, Pazar günü hafif sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.


Vatandaşların yağışlı hava karşısında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.