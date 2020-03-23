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Aydın'da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da bugünden itibaren başlayacak yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Aydın'da bugünden itibaren başlayacak yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.


Meteoroloji verilerine göre Aydın yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Bugün görülecek olan hafif sağanak yağışlı hava ile birlikte yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Aydın'da havanın 24 Mart Salı günü hafif sağanak yağışlı, 25 Mart Çarşamba parçalı bulutlu, 26 Mart Perşembe sağanak yağışlı, 27 Mart Cuma sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava ile birlikte Aydın'da hava sıcaklıklarının 19-20 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

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