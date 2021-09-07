İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'da yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da bugün öğlen saatlerinden sonra iç kesimlerde etkili olacak yağışlı havanın üç gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Aydın'da bugün öğlen saatlerinden sonra iç kesimlerde etkili olacak yağışlı havanın üç gün boyunca sürmesi bekleniyor.


Meteoroloji verilerine göre, Aydın'da havanın bugün parçalı bulutlu güneyi ve doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 8 ve 10 Eylül tarihleri arasında parçalı bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 11 Eylül Cumartesi ise az bulutlu olması bekleniyor. Görülecek yerel yağışlar ile birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşın vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.