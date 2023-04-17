Aydın'da yağışlı hava etkili olacak

Aydın'da yarından itibaren hafta boyunca aralıklı olarak gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da bugün havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yarından itibaren ise il genelinde aralıklı olarak gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Aydın'da havanın bugün çok bulutlu, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma günü ise çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da 22 ile 26 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.