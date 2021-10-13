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Aydın'da yağışlı hava etkisini sürdürecek

Aydın’da dün etkili olan sağanak yağışlı hava yarından itibaren etkisini sürdürmeye devam edecek.

Aydın'da dün etkili olan sağanak yağışlı hava yarından itibaren etkisini sürdürmeye devam edecek.


Dün öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağışı hava, bugün aydın'da yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı. Meteoroloji verilerine göre, Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi gök gürültülü sağanak yağışlın havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 22 derece düşeceği tahmin ediliyor. Görülecek olan yağışlara karşı vatandaşlarda uyarılarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli davranılması istendi.

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