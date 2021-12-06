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Aydın'da yağışlı hava etkisini sürdürecek

Aydın’da yağışlı havanın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürerek, önümüzdeki dört gün boyunca aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

Aydın'da yağışlı havanın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdürerek, önümüzdeki dört gün boyunca aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.


Meteoroloji verilerine göre, bugün öğleden sonra çok bulutlu kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe parçalı ve çok bulutlu, Cuma günü ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Aydın'da hava sıcaklıklarının 16-19 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.

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