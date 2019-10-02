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Aydın'da yağışlı hava ile beraber sıcaklıklar düşecek

Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma günü görülecek olan yağışlı hava ile beraber azalacak.

Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma günü görülecek olan yağışlı hava ile beraber azalacak.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Cuma günü Aydın'da yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Cuma günü Aydın'da havanın parçalı çok bulutlu gece saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlamak üzere il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Cumartesi günü devam edecek olan yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıklarında 7-8 derece düşüş yaşanması bekleniyor. Etkili olacak yağışlı hava ile birlikte vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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