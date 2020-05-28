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Aydın'da yağışlı ve serin hava etkili olacak

Meteorolojiden alınan son verilere göre Aydın’da bir hafta boyunca serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden alınan son verilere göre Aydın'da bir hafta boyunca serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.


Ramazan Bayramı sonrasında Aydın ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağışlı ve serin havanın bir hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da havanın bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, 30 Mayıs Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, 31 Mayıs ile 03 Haziran tarihleri arasında ise parçalı ve çok bulutlu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Aydın'da bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının ise 24 ile 26 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yerel olarak görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara dikkatli ve tedbirli davranmaları gerektiği bildirildi.

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