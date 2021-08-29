Aydın'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İmamköy Mahallesi Gölcük mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle mahallede bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. Ev sahipleri son anda kendilerini dışarı atarak yangından kurtulurken, alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.