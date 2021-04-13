Aydın'da yarın kuvvetli rüzgar etkili olacak

Aydın'da yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvveti esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (14.04.2021 Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.