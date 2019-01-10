Aydın'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Kıyı Ege'de yarın beklenen kuvvetli sağanak yağışların, Aydın ili genelinde de etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın da İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güney ilçelerinde 40 ila 75 milimetre, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.