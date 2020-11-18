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Aydın'da yarın sağanak yağış bekleniyor

Yazdan kalma günleri yaşamaya devam eden Aydın’da hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, yarından itibaren yağışlı bir hava hakim olacak.

Yazdan kalma günleri yaşamaya devam eden Aydın'da hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, yarından itibaren yağışlı bir hava hakim olacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Aydın genelinde bu geceden itibaren hava sıcaklıklarının 8 dereceye kadar düşmesi beklenirken, sağanak yağışlı havanın da yarın etkili olması bekleniyor. Gün boyu etkili olması beklenen sağanak yağışlı hava nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşın tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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