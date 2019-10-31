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Aydın'da yarın yağışlı hava etkili olacak

Meteoroloji verilerine göre Aydın’da yarın yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da yarın yağışlı hava etkili olacak.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarın Aydın'da gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da 3-4 derece azalma görüleceği öngörülüyor. Yarın etkili olacak yağışlı havanın Cumartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği, iki günlük aranın ardından Pazartesi günü tekrar etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşların gök gürültülü sağanak yağışlı hava karşısında tedbirli davranmaları uyarısında bulundu.

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