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Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu

Aralarında Aydın’ın da bulunduğu Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 117 kişiden 86’sı gözaltına alındı.

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 117 kişiden 86'sı gözaltına alındı.


İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içerisinde 190 milyon liralık para transferi olduğu tespit edildi. Suç örgütünün lider kadrosunda yer aldıkları öne sürülen 3 şüphelinin ise KKTC, Ukrayna ve Karadağ'da olduğu öğrenildi.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yurt dışında kurulduğu öne sürülen internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatıldığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca 117 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin merkezli Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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