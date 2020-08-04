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Aydın'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.


Olay, Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi 1919 sokak numara 32'deki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları yalnız yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Durak isimli yaşlı kadından bir süre haber alamadı. Yaşlı kadınının sağlığından şüphe eden komşuları bugün öğleden sonra durumu 155 Polis İmdat Hattı'na haber verdi. Durak'ın evine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Sokak kapısının hemen önünde yaşlı kadının hareketsiz yattığını gören polis ekipleri durumu 112 Acil Servis ekipleri'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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