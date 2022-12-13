Aydın'da yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde evde yalnız yaşayan ve ayağı kırılan yaşlı kadının imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yetişti.

Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Topyatağı Varyantı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan N.S.'den (83) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ev sahibinden alınan izinle kapıyı kırarak içeri girdi. Yaşlı kadın ekipler tarafından yatak odasında yerde yatarken bulundu. Bacağında kırık oluştuğu tespit edilen kadın sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.