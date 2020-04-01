Aydın'da yaşlı ve hasta çiftçiler, muhtarlıklara bilgi vererek faaliyetlerine devam edebilecek

Aydın Valisi Yavuz selim Köşger'in imzasıyla yayınlanan Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararında; “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25 Mart 2020 tarihli yazısı doğrultusunda ilimizde her türlü tarımsal faaliyetleri yürüten 65 yaş üzeri veya kronik rahatsızlığı bulunan çiftçilerimizin, bireysel tarımsal faaliyetleri kapsamında üretimlerinin aksamaması için bağlı oldukları muhtarların bilgisi dahilinde tarımsal faaliyetlerine devam etmelerine; İcra edeceği tarımsal faaliyetin il dışını kapsaması durumunda (gezginci arıcı, göçer hayvancı gibi) talepleri halinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince durumları değerlendirilerek kaymakamlıklar tarafından uygun görülmesi halinde izin belgelerinin düzenlenmesine; Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasında, suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi” ifadelerine yer verildi.

300 arıcının listesini veren Başkan Özdemir'den teşekkür

Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Cumhurbaşkanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler kapsamında 65 yas üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan arıcılarımız, 10 gündür arılıklarına gidip arılarını kontrol edemiyorlardı. Alınan tedbirler karşısında Aydin İli Arı Yetiştiricileri Birliği olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve Aydın Valiliğimize yaklaşık 300 arıcımızın listesini sunduk. Gelinen noktada Aydin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nden alınan kararların arıcılarımıza hayırlı olmasını dilerken, başta Aydın Valimiz ile İl Tarım ve Orman Müdürümüze teşekkür ederiz. Tedbirler kapsamında arılık ile evimiz haricinde başka bir alana gitmeyelim. Sosyal mesafeyi koruyalım” diye konuştu.