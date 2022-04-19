Aydın'da yavru sansar yaşama tutundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde küçük bir kız çocuğunun bahçede bulduğu yavru sansar yaşama tutunurken, turistler tarafından bulunan deniz kaplumbağası ise ölü olarak kıyıya vurdu.

Doğal yaşam alanları ile birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin bahçesinde yavru sansar bulunurken, bir deniz kaplumbağası ise ölü olarak kıyıya vurdu. Kuşadası'nın Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Yıldız Ertan isimli küçük çocuk, evlerinin arkasındaki bahçeden sesler geldiğini duydu. Bahçeye giden küçük çocuk, yavru bir hayvan görüp annesine haber verdi. Buldukları yavru hayvanla ilgili yaptıkları araştırmanın ardından yavrunun Kaya Sansarı olduğunu belirlendi. Bir süre annesi gelir diye yavru sansarı olduğu yerde bırakan aile, durum takip etti. Ancak annesi gelmeyince yavrunun zarar görmemesi için uygun sıcaklıkta tutarak besledi. Daha sonra anne ve kızı yavruyu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) getirerek teslim etti. EKODOSD'da bir gün gerekli bakımları ve beslenmesi yapılan sansar yavrusu, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Erdinç Kutsal ve DKMP veterineri Murat Atalay'a teslim edildi. DKTM Aydın Şube Müdürlüğü tarafından, gerekli bakımlarının yapılması ve rehabilitasyon sürecini geçirmesi için, ADÜ Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Yavru sansar rehabilitasyon süresi bittikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.

Bir başka olay da Kuşadası Kadınlar Denizi'nde meydana geldi. Kumsalda yürüyen yabancı turistler denizde bir kaplumbağayı görünce, kıyıya çekerek sahildeki bir restorana haber verdi. Restoran yetkilisi durumu EKODOSD'a bildirdi. Kıyıya vuran deniz kapluumbağasını teslim alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, konu ile ilgili açıklama yarak “Caretta caretta türü İribaşlı Deniz Kaplumbağası teslim alınarak gerekli incelemeleri yaptık. Kaplumbağanın daha önce paragat misinasında sağ yüzgecini kaybettiğini ve zamanla iyileşmiş olduğu gördük. Ancak bu sefer hedef dışı av olarak ağlara takılıp nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak yaşamını kaybettiğini tespit ettik. Carettanın gerekli ölçümlemeleri yapılarak kayıt altına alındı. Doku ve keratin örnekleri alınarak, ADÜ Biyoloji Bölümü'ne, mikroplastik araştırmaları için Muğla Dalyan'da bulunan DEKAMER'e gönderilecek” dedi.